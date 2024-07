FEMINICÍDIO

Mulher é morta a facadas pelo ex-genro no extremo sul da Bahia

Uma mulher foi morta a facadas na madrugada desta terça-feira (23), em Eunápolis, no extremo sul do estado.

De acordo com informações da Delegacia Territorial de Eunápolis, Caliane de Jesus Santos, de 37 anos, ferida com golpe de faca. O crime ocorreu na residência de Caliane no bairro Moisés Reis, durante uma discussão com o autor, que era ex-genro da vítima.