SUL DO ESTADO

Mulher é morta a tiros após ter casa invadida por homens encapuzados na Bahia

Uma mulher foi encontrada morta na área central do município de Coaraci, no sul do estado. A jovem possuía marcas de tiros no corpo. A morte de Tamara de Jesus Pirangi dos Santos ocorreu na noite da última terça-feira (24), dentro de sua própria residência, segundo a Polícia Civil.