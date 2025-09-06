Acesse sua conta
Mulher é presa por desviar mais de R$ 8 mil de cartão da ex-patroa

Segundo a polícia, ela usou o dinheiro para dívidas de drogas, compras e jogos virtuais

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 07:25

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Ascom / PC

Uma mulher foi presa nesta sexta-feira (5) em Eunápolis, extremo sul do estado, após desviar mais de R$ 8 mil do cartão de crédito de sua ex-empregadora.  De acordo com a Polícia Civil, a suspeita aproveitou a relação de confiança para anotar os dados do cartão e realizar diversas transações fraudulentas. Ela utilizava o limite de crédito da vítima para realizar transferências via PIX e compras diversas online.

A suspeita foi presa durante uma ação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Eunápolis).

No cumprimento do mandado, os policiais apreenderam roupas e outros objetos comprados com o dinheiro do crime, além de uma espingarda pertencente ao tio da investigada. O material será periciado. Ainda segundo a polícia, a suspeita já possuía passagem por tráfico de drogas e confessou a fraude. O dinheiro teria sido usado para pagar dívidas de drogas, despesas pessoais e apostas em jogos virtuais.

A mulher, que não teve a identidade revelada, realizou os exames legais e está custodiada à disposição do Poder Judidiário.

