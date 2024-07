FIRMINO ALVES

Mulher morre oito dias depois de ser baleada pelo companheiro na Bahia

Suspeito foi preso por feminicídio no contexto de violência doméstica

Oito dias depois de ser baleada, uma jovem de 21 anos morreu no município de Firmino Alves, no Sul da Bahia. A morte foi registrada na terça-feira (23).

Lívia Santos Matos, de 21 anos, foi baleada no dia 14 de julho pelo companheiro, que foi preso. A jovem foi encaminhada para unidade hospitalar, onde ficou internada até ontem, quando faleceu.

De acordo com informações do boletim da Polícia Civil, o suspeito já foi preso em flagrante por feminicídio, no contexto de violência doméstica.