VIOLÊNCIA

Mulher em situação de rua é morta a tiros em cidade no sudoeste baiano

Testemunhas estão sendo ouvidas e imagens de câmeras de segurança foram solicitadas para identificar o autor do crime

Uma mulher, sem identificação formal, foi morta a tiros na tarde de quinta-feira (9), na Travessa Visconde de Mauá, bairro Guarani, em Vitória da Conquista. Segundo informações da ocorrência, a vítima vivia em situação de rua e dormia no local onde foi morta.

De acordo com o Comando de Operações Policiais Militares (COOPM), policiais militares da foram acionados para averiguar uma denúncia de disparo de arma de fogo. Ao chegarem no local, os PMs encontraram a mulher ao solo sem sinais vitais. O local foi isolado até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT).