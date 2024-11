CAMAÇARI

Mulher entra em trabalho de parto dentro de viatura da PM

Gestante estava a caminho da Maternidade Regional de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS)

Policiais militares da 53ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram surpreendidas com um pedido inusitado na manhã deste sábado (16). Uma mulher, em trabalho de parto, precisou do auxílio dos policiais enquanto estava a caminho da Maternidade Regional de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Os dois saíram de São Sebastião do Passé com destino à maternidade, em Camaçari. "Diante da aflição do condutor e da passageira, que imediatamente entrou em trabalho de parto no local, os militares iniciaram os procedimentos para auxiliar a mulher a dar à luz a uma bebê no interior do veículo", disse a PM, em nota.