SEQUESTRO

Mulher que matou amiga para roubar bebê na Bahia é presa

Suspeita foi encontrada em Santa Catarina; crime aconteceu em Eunápolis, no interior baiano

A mulher suspeita de matar a amiga para sequestrar o filho dela em Eunápolis, no sul baiano, foi presa nesta terça-feira (20) em outro estado. A Polícia Civil a localizou saindo de um salão de beleza em Blumenau, em Santa Catarina. As informações são do g1 SC.