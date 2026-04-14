JUSTIÇA

'Mundo está de olho': Anistia acompanha julgamento de Mãe Bernadete em Salvador

Diretora da entidade diz que caso pode marcar combate à impunidade; júri segue nesta terça-feira (14)

Bruno Wendel

Publicado em 14 de abril de 2026 às 08:00

Caso Mãe Bernadete: júri acontece no fórum Ruy Barbosa Crédito: Reprodução

Representantes da Anistia Internacional Brasil afirmam que o julgamento dos acusados de matar a ialorixá e líder quilombola Mãe Bernadete tem repercussão internacional. A entidade veio exclusivamente a Salvador para acompanhar o júri, que começou nesta segunda-feira (13) e segue nesta terça (14).

Dois dos cinco integrantes do grupo criminoso Bonde do Maluco (BDM) estão sendo julgados.

Julgamento do Caso Mãe Bernadete acontece no Fórum Ruy Barbosa 1 de 115

“Aqui pode se romper um mal no Brasil, que é a impunidade, diante dessa sequência de violações de direitos humanos. O mundo está de olho”, afirma a diretora executiva da Anistia Internacional Brasil, Jurema Werneck.

Para ela, o assassinato da líder quilombola, com 25 tiros, representa “uma sequência de falhas”. “Mãe Bernadete lutou pelo seu quilombo e por justiça pela morte do filho. Ela foi ameaçada, entrou no programa de proteção e, mesmo assim, foi morta. São falhas demais”, declarou Werneck, ao citar o caso de Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, executado seis anos antes da mãe.