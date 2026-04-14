'Mundo está de olho': Anistia acompanha julgamento de Mãe Bernadete em Salvador

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Bruno Wendel
Publicado em 14 de abril de 2026 às 08:00
Representantes da Anistia Internacional Brasil afirmam que o julgamento dos acusados de matar a ialorixá e líder quilombola Mãe Bernadete tem repercussão internacional. A entidade veio exclusivamente a Salvador para acompanhar o júri, que começou nesta segunda-feira (13) e segue nesta terça (14).
Dois dos cinco integrantes do grupo criminoso Bonde do Maluco (BDM) estão sendo julgados.
Julgamento do Caso Mãe Bernadete acontece no Fórum Ruy Barbosa
“Aqui pode se romper um mal no Brasil, que é a impunidade, diante dessa sequência de violações de direitos humanos. O mundo está de olho”, afirma a diretora executiva da Anistia Internacional Brasil, Jurema Werneck.
Para ela, o assassinato da líder quilombola, com 25 tiros, representa “uma sequência de falhas”. “Mãe Bernadete lutou pelo seu quilombo e por justiça pela morte do filho. Ela foi ameaçada, entrou no programa de proteção e, mesmo assim, foi morta. São falhas demais”, declarou Werneck, ao citar o caso de Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, executado seis anos antes da mãe.
“A justiça para nós significa a condenação dos autores, mas também queremos a responsabilização dos mandantes. Queremos saber quem mandou matar ‘Binho’ e o porquê. Essa teia de impunidade nos trouxe aqui, e vamos continuar lutando”, pontuou.