Núcleo de Atendimento à Criança com Paralisia Cerebral celebra 24 anos com evento de comemoração

Ação ocorrerá nesta quinta-feira (27), às 10h

O Núcleo de Atendimento à Criança com Paralisia Cerebral (Nacpc) completa 24 anos. Para comemorar a data, a instituição realizará, nesta quinta-feira (27), às 10h, um evento em sua sede na Rua do Corte Grande, localizada no bairro Alto de Ondina. >