EXPANSÃO

Número de farmácias cresce cerca de 10 vezes em Salvador

Perímetro que engloba Pituba, Caminho das Árvores e Itaigara é o que mais tem farmácias na capital baiana

Em cerca de 1,5 quilômetro de caminhada na Avenida Manoel Dias da Silva, que corta os bairros da Pituba e Amaralina, há sete farmácias, duas delas, aliás, da mesma rede. Quem passa pelo local todo dia sabe que os estabelecimentos tomaram conta da cidade. O crescimento foi aproximadamente de 10 vezes em 15 anos, de acordo com dados do Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia (CFR-BA). >

O perímetro que engloba Pituba, Caminho das Árvores e Itaigara é o que mais tem farmácias. Ao todo, são 55. A faixa etária e a condição econômica dos moradores são fatores que explicam a expansão do setor neste núcleo territorial. Em 2023, 11,4% dos moradores da Pituba, por exemplo, tinham mais de 65 anos. Já a renda média mensal por habitante do bairro era de R$ 3,1 mil. "Com pessoas vivendo mais tempo, vão ter mais doenças presentes também. É natural que pessoas mais idosas tenham mais comorbidades no decorrer da vida, como doenças crônicas e do aspecto do quadro cognitivo", disse Gibran Sousa, diretor do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado da Bahia (Sindifarma). >