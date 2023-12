Número de vítimas por bala perdida em Salvador e RMS chega a 49 este ano

O caso do homem de 56 anos atingido por bala perdida na noite de segunda-feira (18), na rua Nova do Calabar, em Salvador, é um dos 49 casos registrados este ano na capital baiana e Região Metropolitana, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira (19) pelo Instituto Fogo Cruzado.



Deste total, 15 pessoas morreram por conta dos ferimentos. Como a jovem Mary Vitória Moreira Monteiro, de 17 anos, que morreu após ser atingida por disparos no bairro de Fazenda Grande 3, em julho deste ano. Ela conversava com outros adolescentes em uma praça quando recebeu os tiros.