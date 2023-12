O que faz de Salvador a capital da diversidade?

Há 18 anos, o empresário Valmick Braz decidiu criar um espaço para que o público LGBT+ pudesse se divertir e se relacionar com segurança. Assim surgiu o Clube 11, espaço que reúne bar, saunas, apresentações musicais de drag queens e outros serviços, no bairro do Tororó, em Salvador. A iniciativa ajudou a romper tabus e comprova que a diversidade do povo soteropolitano é um caldeirão de criatividade.



“A cena gay de Salvador não deve nada a outros centros urbanos, como Rio de Janeiro e São Paulo. Nós temos artistas maravilhosos, com muita qualificação técnica na criação de figurinos, cenografia e música”, afirma Valmick Braz. A empresa de Valmick foi uma das 51 que receberam o Selo da Diversidade LGBT+, através da Secretaria de Reparação da Prefeitura de Salvador.