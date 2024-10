TRÂNSITO

Obras alteram linhas de ônibus no Uruguai a partir desta segunda-feira (21)

Os itinerários em duas linhas de ônibus serão temporariamente modificados a partir desta segunda-feira (21) no bairro do Uruguai, em Salvador. A alteração acontece em razão de obras de macrodrenagem nas ruas Machado Monteiro e Araújo Bulcão e serão afetadas as linhas 0720 - Vale das Pedrinhas - Vila Rui Barbosa e 0214 - Massaranduba - Estação BRT