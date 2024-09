CABULA

Oficina de artes e atividades para a terceira idade são oferecidas em escola de Salvador

Com palestras e oficinas gratuitas voltadas para a terceira idade, o Projeto Feliz Idade será realizado na próxima quarta-feira (11) em Salvador. O evento será realizado das 15h às 16h no Colégio Vitória-Régia, no bairro do Cabula. Estão previstas conversas sobre saúde mental, direito do idoso e uma oficina lúdica de artes.