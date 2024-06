CÂMERAS EM PMS

Oito companhias da Polícia Militar recebem câmeras corporais

Equipamento era prometido desde 2020 pela gestão estadual

Da Redação

Publicado em 11 de junho de 2024 às 20:46

Câmeras para dardas Crédito: Divulgação Alberto Maraux/ SSP

Oito companhias e um batalhão da Polícia Militar (PM) iniciaram o uso das Câmeras Corporais Operacionais (CCO) na Bahia nesta terça-feira (11). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), 602 equipamentos foram empregados nas equipes da PM que atuam no estado.

As Companhias Independentes da Polícia Militar (CIPM) contempladas foram as seguintes: 1ª CIPM (Pernambués), 10ª (Candeias), 15ª (Itapuã), 39ª (Boca do Rio), 49ª (São Cristóvão) e 52ª (Lauro de Freitas). Também passam a usar as CCO a 1a CIA do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e o 18º Batalhão da Polícia Militar (BPM), no Centro Histórico.

O uso do equipamento começou em maio com a distribuição de 448 câmeras nas unidades de Pirajá (9ª CIPM), Tancredo Neves (23ª) e Liberdade (37ª). O início da instalação das câmeras ocorreu no mesmo dia em que um ex-policial militar foi condenado por matar o menino Joel durante uma operação em 21 de novembro de 2010 no Nordeste de Amaralina.

Promessa antiga

Os equipamentos são uma promessa antiga da gestão estadual. No final de 2020, o então governador Rui Costa (PT), atual Ministro da Casa Civil, prometeu a instalação das câmeras ainda em 2021. Rui seguiu com as promessas durante todo o período de 2021, porém o ano novo chegou e o aparelho não foi implementado.

Em 2022, após a chacina na Gamboa, na qual três pessoas foram mortas em uma ação policial, o governo petista enfrentou pressão da sociedade. A Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia (OAB-BA) exigiu a presença de câmeras em viaturas e uniformes da Polícia Militar, e o então governador reiterou a promessa de implementar os "bodycams". O ano de 2022 era um ano eleitoral, e o candidato do PT na época, Jerônimo Rodrigues, assegurou que os equipamentos seriam instalados.

As promessas seguiram em 2023. Atrasos na licitação e na aprovação da empresa vencedora marcaram o processo para viabilizar a implementação das câmeras durante o ano. Ao todo, quatro empresas foram desclassificadas do processo, até a empresa de São Paulo, Advanta Sistema de Telecomunicações e Serviços de Informática, ser anunciada como vencedora da licitação para fornecimento das câmeras corporais no fardamento dos policiais na Bahia.