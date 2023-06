Onde comprar de última hora comidas e petiscos para fazer sua mesa junina

Mesa junina no Almacen Pepe. Crédito: Divulgação

Tá todo mundo viajando para curtir o São João no interior e você ficou aqui na capital, mas mesmo não tendo onde pular a fogueira, assar um milho na brasa ou vontade nenhuma de esquentar a barriga no fogão para preparar uma comidinha típica desta época do ano e não quer abrir mão desse momento especial, não se desespere. Enquanto todo mundo pega a estrada há quem permaneça na cidade preparando guloseimas deliciosas para que o cliente não fique com a boca cheia d´água.

De quituteiras experientes a lojas especializadas em comidinhas, o que não falta é opção para que você possa preparar sua mesa bonita e decorar com bandeirolas, fogueirinhas e balões de papel deixando-a repleta de comidinhas deliciosas com aquele gostinho do interior. Para facilitar sua vida e resolver o seu problema de última hora fomos buscar cinco lugares onde você poderá abastecer sua casa com bolos de milho, carimã, aipim, balinhas de jenipapo, canjica, pamonha, licor e até aquele amendoim cozido que a gente não consegue parar de comer.

A maioria destes espaços funcionará até a última hora, a depender do estoque, mas devido a demanda e a escassez de profissionais de entrega, é mais garantido encomendar com antecedência e ir você mesmo buscar para não correr o risco do serviço de delivery falhar. Confira a seguir as opções que criteriosamente selecionamos para você e Viva São João!

Bolo das Meninas - @bolodasmeninas

Cuscuz de tapioca do Bolo das Meninas . Crédito: Divulgação

Com quatro lojas distribuídas pela cidade (Vitória Boulevard, Pituba, Graça e Barra), o Bolo das Meninas ficará com todas as unidades abertas todos os dias do período junino para atender a clientela de última hora. Já o serviço de encomendas para entrega via delivery, os pedidos deverão ser feitos até o dia 19/6. Depois só mesmo encomendando e indo pegar na loja mais próxima de sua casa. Por lá tem bolos de vários tipos, canjica, pamonha, amendoim e outras guloseimas típicas, tudo feito no capricho pelas meninas que comandam a casa desde 2013.

Encomendas e entregas: www.bolodasmeninas.com.br ou pelo Whatsapp 71 99910 5701. O endereço das lojas pode ser conferido nestes canais.

Passe & Leve - @passe.e.leve

Canjica de Maria Alice Gonçalves . Crédito: Divulgação

A comidinha afetuosa da quituteira Maria Alice Gonçalves estará à disposição da clientela na loja que ela criou na Vila Laura depois de muitos anos atendendo exclusivamente encomendas, Dentre as delícias que ela prepara está o bolo de aipim, cremoso e delicioso, mas tem também de milho, tapioca, carimã etc. Nesta época do ano, a cozinheira também oferece petiscos e doces como amendoim cozido e caramelizado, balinhas de jenipapo, além de canjica, pamonha e outras iguarias juninas.Para quem não quer arriscar melhor ligar antes e reservar antes de ir direto na fonte.

Encomendas e entregas: Rua leite, nº 20, Vila Laura. Whatsapp: 71 98732 6697

Perini - @perini_oficial

Na Perini é possível encontrar amendoim cozido, canjica, pamonha de milho, arroz doce, lelê, acaçá, pamonha de carimã, bolo de aipim, bolos de milho, bolo de tapioca e outras guloseimas produzidas artesanalmente especialmente para o São João. Além disso, se você gosta de cozinhar, as lojas estão com as sessões de horti fruit abastecidas com milho verde, aipim, amendoim, laranja e coco, os ingredientes essenciais da culinária junina. No dia 23, quando se comemora o São João, a rede estará atendendo encomendas e fará as entregas na unidade da Avenida Vasco da Gama funcionará com horário especial para atender a clientela de última hora.

Lojas:

Pituba (71) 3203-0089

Vasco(71) 3203-0064

Graça (71) 3203-0084

Encomendas: Whatsapp: 8005050555

Amendoim é um item que não pode faltar na festa junina

Almacen Pepe - @almacenpepe

A temporada de festas juninas já começou no Almacen Pepe. O cardápio festivo de uma das maiores expressões culturais do Nordeste está disponível nas unidades Horto Florestal, Pituba e Alphaville. Os produtos artesanais de fabricação própria, como os bolos de aipim, de carimã, de milho e de tapioca, o bolo de fubá com goiabada, o cuscuz de tapioca, a canjica, a pamonha e o lelê de milho, o mungunzá, e o bolinho de estudante são encontrados nas três unidades. Doces como Maçã do Amor, Cocadas, Balinhas de Jenipapo e Beijinho trazem a memória afetiva que alegram crianças e adultos. Itens como milho verde, aipim, pinhão e amendoim cozido, ideal para quem quer fazer o arraial em casa. E para quem não dispensa um brinde, licores como o Don Luiz, o Ás de Ouro, o licor artesanal de mel de cacau Tantilhas, a cachaça Maria Guarda, e os vinhos como o Monte de Pinheiros (Cartuxa), ideal para uma noite ao redor da fogueira.

Encomendas:

Horto

Av. Santa Luzia, 985

Alphaville

Av. Alphaville, 199 - Patamares

Pituba

Av. Paulo VI, 1498 - Pituba

Delivery – Whatsapp 71 3015 5100 ou Ifood

Solange Café – Solangecafe_oficial

Um dos espaços mais charmosos da cidade, o Solange Café, que começou em Vitória da Conquista onde tem sua base, e duas unidades em Salvador, tem um cardápio variado durante todo o ano, mas no São João ganha um menu especial com diversas iguarias juninas que podem ser adquiridas em qualquer das unidades ou através do Whatsapp onde recebe encomendas. Este ano, as duas casas estão com horário especial no dia 23/6 para atende o público presencialmente ou encomendas até as 18h. O delivery vai funcionar, mas a demanda pode atrapalhar as entregas, daí é melhor garantir a encomenda e pegar os produtos na unidade mais perto.

Encomendas e retirada: Rua da Paz, 18, Graça

Rua das Hortênsias, 422, Pituba

Whatsapp 71 3011 9830 / 71 98145 9029