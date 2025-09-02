SUL DA BAHIA

Suspeita de ordenar a traficantes morte do homem que teria abusado de sua filha é presa

Mulher de 38 anos teve mandado de prisão temporária cumprido; investigação aponta ligação com grupo criminoso

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 17:30

Uma mulher foi presa na manhã desta terça-feira (2), no bairro Alecrim II, em Eunápolis, no extremo sul do estado. Segundo informações da Polícia Civil, ela é suspeita de ser mandante de um homicídio em Santa Cruz Cabrália, após suspeitar de que a vítima teria abusado de sua filha adolescente. Dois dos executores já foram presos.

A mulher, de 38 anos, foi presa temporariamente como "autora intelectual" do homicídio de Tenivaldo Ferreira Souza. A vítima teve o corpo esquartejado e encontrado no dia 29 de março deste ano, no distrito de Ponto Central, em Santa Cruz Cabrália.

Durante o interrogatório da polícia, a investigada confessou ter comunicado ao tráfico local sua suspeita de que a vítima teria cometido abuso contra sua filha adolescente, mas afirmou que sua intenção inicial seria apenas intimidar o homem, sem planejar o assassinato.

As investigações apontam que a mulher manteve contato com integrantes de um grupo criminoso, que executaram a vítima de forma cruel e o esquartejaram. A dinâmica criminosa se desenvolveu em Eunápolis, onde a suspeita residia e articulou os contatos com os executores.