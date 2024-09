APÓS MORTE DE JOVEM

Ônibus continuam sem circular no bairro de Valéria

Os ônibus seguem sem circular no bairro de Valéria, em Salvador, e regiões vizinhas na manhã desta quarta-feira (18). O atendimento foi suspenso no início da tarde de segunda (16) após protestos de moradores devido à morte de um jovem de 18 anos durante uma abordagem policial.

As localidades de Lagoa da Paixão e Vista Alegre também foram impactadas. As linhas do bairro que utilizam a BA-528 foram desviadas para a Avenida Afrânio Peixoto e de lá seguem seus itinerários de origem.

Equipes da Secretaria de Mobilidade (Semob) acompanham a situação e o "atendimento será normalizado tão logo as condições de segurança permitam". Em conversa com a reportagem, rodoviários contaram que há temor na classe de que ônibus sejam alvo de ataques e acabem incendiados. Segundo a Polícia Militar, o policiamento foi reforçado na região.

Mais de 2 mil alunos são impactados

Cerca de dois mil alunos estão sem aula na localidade no bairro de Valéria, desde a terça-feira (17) por conta de casos de violência na região. No domingo (15), um jovem de 18 anos acabou morto em ação policial, o que desencadeou protestos de moradores nos dias seguintes.

Por conta do cenário, a Secretaria de Educação de Salvador (Smed) confirmou que as escolas Nossa Senhora Aparecida, São Francisco de Assis, Professor Ítalo Gaudenzi e Cmei Paulo Bispo Braz estão com atividades suspensas. As unidades de ensino ficam na Lagoa da Paixão e Nova Brasília. Ao todo, 2.225 estudantes foram impactados.