QUATRO DIAS SEM TRANSPORTE

Ônibus seguem sem circular no bairro do Uruguai após tiroteio

Serviço de transporte foi interrompido no sábado (28), segundo a Semob

Da Redação

Publicado em 1 de outubro de 2024 às 07:29

Ônibus param circulação em bairro de Salvador Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

Os ônibus seguem sem circular no bairro do Uruguai, em Salvador, na manhã desta terça-feira (1°). O atendimento foi suspenso na rua Régis Pacheco desde sábado (28) após um confronto policial que deixou um homem morto. As informações são da Secretaria de Mobilidade (Semob). Segundo moradores, não há atendimento desde sexta (27).

Os coletivos que atendem a localidade estão sendo desviados pelos Mares e Caminho de Areia. Não há previsão de retorno da rota principal.

Equipes da Semob e funcionários da Integra acompanham a circulação dos coletivos.

Suspensão acontece após tiroteio e morte

Um homem morreu após uma troca de tiros com policiais militares na tarde de sexta-feira (27), no Uruguai. Segundo a Polícia Militar, o confronto aconteceu durante o reforço de patrulhamento na região, quando as equipes receberam informações de que homens armados estavam comercializando drogas na localidade conhecida como Alagados.

"No decorrer das diligências, os PMs identificaram os suspeitos que, ao perceberem a aproximação policial, dispararam contra as equipes enquanto fugiam. Houve o revide", afirma a corporação, em nota.

Após o confronto, um suspeito foi encontrado ferido. Ele foi socorrido a uma unidade de saúde da região, mas não resistiu. Os agentes informaram que localizaram com ele um fuzil Colt calibre 556, um carregador alongado e munições do mesmo calibre, 122 embalagens contendo crack, 86 frascos com cocaína, 13 porções de maconha e materiais comumente utilizados no fracionamento e venda de drogas.