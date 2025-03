SALVADOR

Ônibus têm circulação suspensa após tiroteio com feridos no Vale das Pedrinhas

Uma idosa e um soldado da PM foram feridos por disparos

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de março de 2025 às 20:02

Ônibus de Salvador Crédito: Divulgação Secom PMS

A Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) suspendeu a circulação do transporte público no bairro Vale das Pedrinhas. A informação foi confirmada na noite desta quinta-feira (27). Ao longo do dia, a região do Complexo Nordeste de Amaralina foi palco de confrontos armados entre policiais e suspeitos de tráfico de drogas. Uma idosa, de 87 anos, foi atingida por um tiro, dentro da própria casa, um policial foi baleado no rosto e um suspeito foi morto pela Polícia Militar (PM). >

De acordo com as informações da Semob, apenas o transporte no Vale das Pedrinhas está suspenso, no Nordeste de Amaralina a circulação de ônibus já foi retomada. "Equipes da pasta e prepostos da Integra acompanham a situação, e a operação de transporte será retomada tão logo as condições de segurança permitam", informou a pasta.>

A Polícia Militar informou, em nota, que uma equipe do Batalhão Apolo fazia o reforço do policiamento da localidade por conta do incidente da manhã. O homem estava armado e, segundo versão dada pela corporação, teria iniciado os disparos contra os policiais, que o atingiram. Ele foi encontrando com uma pistola Gericho cal. 9mm, com carregador com cinco munições e uma bolsa “tira colo”, contendo porções de drogas, dois celulares e uma balança de precisão.>

O soldado da Polícia Militar e uma moradora foram baleados na ação policial no Vale das Pedrinhas, também localizado no Complexo do Nordeste de Amaralina, na manhã desta quinta-feira. Ele faz parte do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) e, segundo a PM, foi atingido no rosto e foi socorrido ao Hospital Geral do Estado (HGE). Já a mulher foi atingida dentro de casa, no braço esquerdo. "De acordo com os militares, a guarnição realizava rondas naquela região quando foi surpreendida por homens armados que atiraram contra os PMS. Houve confronto e um policial de 31 anos também ficou ferido", explicou a Polícia Civil.

