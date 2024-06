TRANSPORTE PÚBLICO

Ônibus voltam a circular em Tancredo Neves, Arenoso e Engomadeira

Os tiroteios acontecem, principalmente, nas localidades do Arenoso e no Canal 13, ambas com atuação da facção do Bonde do Maluco (BDM). A disputa teve início após traficantes do Comando Vermelho (CV), que está estabelecido na localidade do Buracão, tentarem invadir e tomar a área.