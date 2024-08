SALVADOR

Ônibus voltam a circular no Alto do Coqueirinho após três dias de suspensão

Os ônibus retomaram a circulação no bairro de Alto do Coqueirinho, em Salvador, três dias após a suspensão do serviço. O atendimento retornou por volta das 15h desta segunda-feira (26), mas segue suspenso na região do KM-17.