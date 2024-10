DESDE SÁBADO

Ônibus voltam a circular no Uruguai após quatro dias sem atendimento

Suspensão aconteceu depois de confronto policial que terminou em morte de suspeito no bairro



Esther Morais

Wendel de Novais

Publicado em 1 de outubro de 2024 às 08:08

Ônibus voltam a circular no Uruguai Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

Os ônibus voltaram a circular no bairro do Uruguai, em Salvador, após ter o serviço suspenso durante quatro dias devido à violência na região. O atendimento retornou por volta das 8h desta terça-feira (1°) em meio a um reforço policial.

Segundo Adeilton Conceição, supervisor OTTrans, a suspensão aconteceu por um motivo de prevenção. "Agora, com a garantia do nosso comando da Polícia Militar [PM], que nos garantiu que dará tranquilidade aos nossos operadores e para a população, nós restabelecemos", explica.

O policiamento no bairro é realizado pela 17ª Companhia Independente (CIPM), com o apoio de equipes da CIPT/Rondesp BTS e do Batalhão de Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos a Coletivos (BPFRC) Gêmeos. De acordo com a PM, as equipes realizam ações de reforço até o completo reestabelecimento do transporte e da rotina da população.

"A questão da segurança era um pleito, na verdade, dos rodoviários, dos representantes da empresa e da Semob. Embora a Polícia Militar esteja presente, desde quando o fato aconteceu na sexta-feira, de forma ininterrupta, eles entendiam que precisariam fazer uma avaliação no local, e é isso que está sendo feito aqui agora", afirma o comandante do Batalhão Gêmeos, Tenente Coronel Reginaldo Moraes.

Agentes da Secretaria de Mobilidade (Semob) e funcionários da Integra acompanham a volta da operação de transporte.

Suspensão acontece após tiroteio e morte

Um homem morreu após uma troca de tiros com policiais militares na tarde de sexta-feira (27), no Uruguai. Segundo a Polícia Militar, o confronto aconteceu durante o reforço de patrulhamento na região, quando as equipes receberam informações de que homens armados estavam comercializando drogas na localidade conhecida como Alagados.

"No decorrer das diligências, os PMs identificaram os suspeitos que, ao perceberem a aproximação policial, dispararam contra as equipes enquanto fugiam. Houve o revide", afirma a corporação, em nota.

Após o confronto, um suspeito foi encontrado ferido. Ele foi socorrido a uma unidade de saúde da região, mas não resistiu. Os agentes informaram que localizaram com ele um fuzil Colt calibre 556, um carregador alongado e munições do mesmo calibre, 122 embalagens contendo crack, 86 frascos com cocaína, 13 porções de maconha e materiais comumente utilizados no fracionamento e venda de drogas.