Operação Dia dos Namorados da Codecon segue até esta quarta (12)

Objetivo da ação é fiscalizar as condições de ofertas e identificar práticas abusivas

Publicado em 10 de junho de 2024 às 14:58

A Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), segue com a Operação do Dia dos Namorados em Salvador até esta quarta-feira (12). Até o momento, já foram vistoriados 64 estabelecimentos, sendo quatro deles notificados por irregularidades como ausências de informação de validade, ausência de informação de preço, falta de higiene e inadequação da lixeira.

O objetivo da ação é fiscalizar as condições de ofertas e identificar práticas abusivas de hotéis, lojas, floriculturas, sex shops, dentre outros estabelecimentos de diversos bairros de Salvador nos segmentos mais procurados neste período.

Os agentes realizam um trabalho preventivo, verificando a presença do Código de Defesa do Consumidor (CDC), dos avisos sobre álcool para crianças, tabela de preços, informações sobre formas de pagamento aceitas, presença de gerador e extintor, alvarás, validade dos produtos, cumprimento de ofertas, condições higiênicas do local e dos alimentos armazenados, além de outros aspectos conforme as normas do CDC.

A diretora-geral da Codecon, Talita Vilarinho, explica que se a irregularidade encontrada for a primeira ocorrência e a infração considerada leve, o estabelecimento é notificado e tem o prazo de dez dias para fazer a regularização. Se o problema persistir ou a infração for recorrente ou grave, o estabelecimento é autuado e, posteriormente, uma multa é aplicada, podendo variar de R$900 a R$9 milhões.

A gestora também destaca a importância da população para o trabalho da Codecon e dá algumas orientações para os compradores. “Os consumidores atuam como fiscais dos seus próprios direitos. Recomendamos sempre verificar a política de troca da loja antes de comprar, certificando-se sobre os prazos e condições de trocas e devoluções, e comparar preços em diferentes lojas, pois assim o consumidor consegue encontrar a melhor oferta”, aconselha.