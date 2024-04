VISTORIA

Operação fiscaliza trabalho doméstico em condomínios de luxo no Corredor da Vitória

A operação tem o objetivo de combater a informalidade do trabalho doméstico no local

Da Redação

Publicado em 19 de abril de 2024 às 15:55

Treze Auditores-Fiscais do Trabalho realizaram uma operação de fiscalização do trabalho doméstico no Corredor da Vitória Crédito: Divulgação

Uma operação de fiscalização do trabalho doméstico foi realizada nesta segunda (15), por treze Auditores-Fiscais do Trabalho, no Corredor da Vitória, em Salvador. Na ocasião, houve a vistoria de cinco edifícios de alto padrão, entrevistando domésticas que chegavam para trabalhar nos apartamentos.

A operação tem o objetivo de combater a informalidade do trabalho doméstico no local. Também foram ouvidos trabalhadores e prestadores de serviço desses prédios. Os condomínios foram notificados a apresentar a relação completa de moradores por apartamento, acompanhada dos números de inscrição no CPF. No total, o operativo alcança de 30 a 50 apartamentos em cada um dos prédios vistoriados.

A Auditoria-Fiscal do Trabalho retornará em outros dias e horários para realizar novas inspeções e fornecer orientações a outras empregadas e empregadores, verificando os demais atributos das relações de emprego.