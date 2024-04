DROGAS SINTÉTICAS

Operação nacional apreende mais de sete quilos de drogas em Feira de Santana

O acusado foi ouvido na unidade especializada, passou por exames de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e segue custodiado no Complexo do Sobradinho, à disposição da Justiça. As diligências seguem com o intuito de localizar outros envolvidos no tráfico de drogas em Feira de Santana.