SEGURANÇA PÚBLICA

Operação no Engenho Velho da Federação é resposta à facção que extorquia comerciantes

Restaurante e posto registraram assaltos em sequência promovidos pelo Comando Vermelho (CV)

Publicado em 12 de março de 2024 às 12:37

Final de linha do Engenho Velho da Federação Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

Uma semana depois de um posto de gasolina do Engenho Velho da Federação ser alvo de assaltos por três dias seguidos como forma de coação da facção do Comando Vermelho (CV), a Polícia Civil deflagrou, nesta terça-feira (12), uma ação de combate ao processo de extorsão promovido pelo grupo criminoso. A facção, que cobra pedágio de comerciantes para ‘manter a tranquilidade’ dos estabelecimentos, assalta lojas em caso de recusa dos proprietários em pagar o valor cobrado.

Ao longo desta manhã, um suspeito foi morto em confronto com agentes e outros dois foram presos. O morto seria um traficante conhecido como ‘Cara Preta’, uma liderança do CV no bairro. “A ação é, sem dúvida, uma resposta muito clara da polícia. Até por isso, tinha ele [Cara Preta] como um dos principais alvos. O movimento para coibir e acabar com esse tipo de prática em que eles oprimem os moradores e comerciantes”, fala uma fonte da polícia, sem se identificar.

Na ação que terminou na morte de Cara Preta, policiais apreenderam um revólver calibre 38, dinheiro em espécie e porções de maconha e cocaína. De acordo com informações, ele estava dentro de uma residência e acabou morto enquanto tentava fugir, trocando tiros com agentes que faziam rondas na região.

Por conta da ação, os ônibus não estão entrando no bairro ao longo desta terça-feira por recomendação feita aos rodoviários. Apesar disso, dentro do bairro, o comércio funciona normalmente. Nas ruas, entretanto, é possível ver o resultado de uma noite de tiroteios. Estilhaços no chão são resquícios de carros que foram danificados durante o confronto. Ao menos três veículos tiveram vidros quebrados. Nas lojas, também é possível ver marcas de tiros.

A Polícia Militar informou que o policiamento ostensivo na região segue sendo realizado pela 41ª CIPM com o apoio de policiais da CIPT Rondesp Atlântico.

Portão de loja ficou marcado por tiro Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO