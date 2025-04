NOVIDADE

Operações da Polícia Civil na Bahia serão reforçadas com drones

Reforço contará com aquisição inicial de 50 equipamentos

Os equipamentos foram entregues aos Departamentos de Inteligência Policial (DIP), de Polícia Metropolitana (Depom), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Polícia do Interior (Depin), para unidades de Juazeiro, Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e a Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core), por meio do Serviço Aeropolicial (Saer).>

Outros 30 drones estão em processo de aquisição, e o investimento total passa de R$ 1,5 milhão. "Esses equipamentos não apenas elevam o padrão tecnológico das ações de campo, mas também robustecem a capacidade técnica das Agências de Inteligência e do Núcleo de Operações com Aeronaves Remotamente Pilotadas (Noarp). Isso assegura uma integração estratégica entre os recursos de investigação, inteligência e operações especiais", diz a Polícia Civil. >

Todos os equipamentos seguem os parâmetros técnicos definidos na Portaria nº 047, de 12 de fevereiro de 2025, que regulamenta o uso de aeronaves remotamente pilotadas (RPAS), no âmbito da Polícia Civil da Bahia. >

A norma estabelece critérios de segurança operacional, conformidade legal e responsabilidade institucional, garantindo que o uso dos drones esteja alinhado com as diretrizes da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) da Aeronáutica Brasileira, Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e a legislação internacional aplicável.>