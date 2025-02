ACIDENTE

Operários ficam soterrados durante obra em Pojuca; um deles está em estado grave

Eles são funcionários de uma empresa terceirizada contratada pela gestão municipal

O momento do resgate foi filmado por testemunhas. De acordo com a pela prefeitura local, eles são funcionários de uma empresa terceirizada responsável pela realização de uma obra na Avenida Percílio dos Santos. Ainda não há informações sobre as causas do acidente. >