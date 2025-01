AXÉ MUSIC

'Oportunidade para limar esses conflitos', diz Saulo sobre polêmica envolvendo a cantora Claudia Leitte

Para o músico, o Carnaval é um momento para que todos se entendam "de uma vez por todas"

Esther Morais

Publicado em 23 de janeiro de 2025 às 21:00

Saulo se apresentou no Grand Premium Sol, um dos quatro prédios do resort Costa do Sauípe Crédito: Reprodução

Na confusão envolvendo a cantora Claudia Leitte, criticada por substituir na música Caranguejo o nome da orixá Iemanjá por Yeshua, que significa Jesus em hebraico, o cantor baiano Saulo está do lado da pacificação. >

Ao ser questionado sobre o episódio na noite desta quinta-feira (23), após se apresentar no recém reinaugurado Grand Premium Sol, um dos quatro prédios do resort Costa do Sauípe, Saulo torceu pela resolução dos conflitos. >

"Eu percebo os conflitos do mundo, eu fico mais preocupado com os conflitos do mundo. O mundo está super pesado e acho que o Carnaval é uma oportunidade da gente limar esses conflitos, a gente se entender de uma vez por todas, e com isso que você falou e tudo assim, sabe? Acho que é uma oportunidade da gente ser feliz, ser mais leve, sem essas questões, isso tudo vai passar", falou. >

Nos próximos dias, o artista vai lançar um novo EP intitulado É a Bahia com a canção que vai trabalhar no Carnaval. "Vamos lançar um EP daqui a quatro, cinco dias. São canções novas, uma sequência do disco passado. E um disco bem pra frente. Daqui a pouco a galera vai ver", antecipou.>



