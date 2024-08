DEVOÇÃO

Orações da trezena e show encerram primeiro dia de celebrações à Santa Dulce

Festa litúrgica do Anjo Bom da Bahia terá mais 12 dias de programação religiosa e apresentações musicais

Elaine Sanoli

Publicado em 1 de agosto de 2024 às 21:49

Trezena Solene no primeiro dia da Festa de Santa Dulce dos Pobres Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Com velas em mãos e em uma só voz, os devotos da Santa Dulce dos Pobres encerraram o primeiro dia das celebrações em homenagem a padroeira na noite de ontem (1º). A primeira Trezena aconteceu no Santuário Santa Dulce dos Pobres, no Largo de Roma. A programação dos próximos dias inclui quermesses, missas e apresentações musicais em grandes nomes como Padre Fábio de Melo, Eliana Ribeiro e Padre Antônio Maria. As celebrações vão até o próximo dia 13.

A Trezena contou com casa cheia. Responsável pela abertura das orações e canções, o frei Ícaro Rocha ressaltou o valor afetivo para os devotos que acompanham mais um ano de celebração da santa. “O nosso coração se enche de alegria, porque é a festa da nossa padroeira, nós estamos felizes porque estamos nos colocando diante de Deus e agradecendo a ele por ter nos dado Santa Dulce como nossa primeira santa brasileira”, celebrou.

As atividades do dia tiveram abertura às 8h30, com a realização da Missa Solene e encerrada às 20h, com o fim da Trezena. A homilia foi conduzida pelo frei Thiago Noronha, reitor do santuário de Nossa Senhora das Candeias. A santa teve imagem recebida pelos devotos de Dulce de braços erguidos com suas velas em chamas. O fechamento da noite ficou a cargo da banda Ministério Ignis, na Praça Irmã Dulce.

Imagem de Nossa Senhora das Candeias esteve presente no primeiro dia da Festa de Santa Dulce dos Pobres Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Da plateia, a professora Maria Teresa Dória, de 62 anos, acompanhava com emoção cada palavra proferida pelo padre. Teresa foi até a Itália em 2019 para canonização e conta que sua devoção começou com o trabalho de caridade com a população em situação de rua em insegurança alimentar. Com seu cordão em mãos, ela já tinha em mente o pedido para a santa nos próximos dias: a conversão do próximo. “Eu me preocupo muito com elas se aproximarem mais de Deus, para que a gente tenha um mundo melhor, um mundo mais justo, com uma distribuição de renda melhor para as pessoas mais pobres”, disse.

Já a dona de casa Marly da Silva, de 60 anos, foi este ano para agradecer ao que já foi recebido. Ano passado, ao fim do primeiro dia de celebrações, Marly recebeu a notícia de o marido estava na UTI. “Todos os dias eu vim para Trezena pedir pela intercessão, que ela me ajudasse, porque ele ficou muito mal. Graças a Deus, quando foi no dia 11, ele foi para casa e eu vim agradecer no dia 12 e no último dia”, recordou. Como agradecimento, ela afirma que participará de todos os dias de celebração. “Só tenho a agradecer a graça que ela me alcançou. Pedi tanto e consegui”, comemorou.

Trezena Solene no primeiro dia da Festa de Santa Dulce dos Pobres Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Ação social

Além da programação de eventos, a Festa de Santa Dulce dos Pobres serão oferecidos exames de raio x, mamografia e densitometria óssea, além de serviços de aferição de pressão e medição de glicemia. Também serão disponibilizados serviços de consultoria jurídica e cadastramento e pesquisa de emprego. O atendimento acontece na Praça Irmã Dulce, a partir das 9h, com distribuição de senhas por ordem de chegada. Para os exames é necessário apresentar requisição e carteira de identidade.

Colaboração

Durante as celebrações, a campanha para adesão do sócio protetor é intensificada. A razão, explica a coordenadora de Captação de Recursos das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), Bruna Ventre, é um maior fluxo de devotos querendo colaborar com as obras sociais da entidade. “É o momento do ano em que a gente fica muito feliz de conversar com esse público de perto, poder falar com eles sobre as obras, o que aconteceu ao longo do ano, e com isso aumentar o nosso número de Sócio Protetor. É sempre a campanha mais especial em termos de cadastro de Sócio Protetor”, conta.

Para garantir a sustentabilidade das obras, os interessados podem doar a partir de R$ 10 reais durante todos os dias. Uma equipe está a postos para a realização de cadastro no santuário.

Como forma de intensificar ainda mais o trabalho da Osid e estimular a adesão ao sócio protetor, o jornal CORREIO do dia 13 de setembro terá um brinde especial. Os leitores poderão adquirir, junto a edição do dia, uma ecobag temática em homenagem ao projeto, por R$ 13,00.

CORREIO terá ecobag temática como forma de colaborar com arrecadação de doações para Osid Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Para quem quer colaborar, mas não possui recursos disponíveis no momento, há a campanha de CPF na nota. “A gente faz o cadastro na hora ali, é muito simples, não leva nem dois minutos, e sempre que a pessoa for em um estabelecimento comercial, ela pede o CPF na nota e esse dinheiro do imposto vai vir para as obras sociais”, explica Bruna.

Confira a programação completa da festa litúrgica

DIA 02/08 (SEXTA-FEIRA)

Missas: 7h, 12h e 16h

Terço: 8h

Missa Solene: 8h30 — Pe. Paulo Henrique

Quermesse: 14h

Atração cultural: 14h30 – Wilson Carvalho

Trezena Solene: 18h — Padre Ângelo Magno

Banda: Sopro do Alto 19h



DIA 03/08 (SÁBADO)

Missas: 12h e 16h

Terço: 8h

Missa Solene: 8h30 — D. Arquiabade Emanuel D'Able

Quermesse: 14h

Trezena Solene: 18h — Côn. Manoel da Paixão

Atração cultural: Clayton Borges —19h

Vigília com a Cidade Santa: 21h — Pe. Paulo Avelino



DIA 04/08 (DOMINGO)

Santo Pedal: 8h

Missa Solene: 7h — Frei Ícaro Rocha

Missas: 12h e 16h

Procissão da Memória: Clayton Borges — 8h

Missa na Conceição da Praia: 10h

Quermesse: 14h

Trezena Solene: 18h — D. Valter Magno

Atração cultural: Patrícia Ribeiro — 19h

DIA 05/08 (SEGUNDA)

Missas: 7h, 12h e 16h

Terço: 8h

Missa Solene 8h30 - Frei Luan Vinhas

Atração cultural: 14h30 – Rita Tavares

Quermesse: 14h

Trezena Solene: 18h — Pe. Donizete Heleno Ferreira

Atração cultural: Denise e Américo — 19h



DIA 06/08 (TERÇA)

Missas: 7h, 12h e 16h

Terço: 8h

Missa Solene: 8h30 — Pe. Josuel Jesus

Atração Cultural: 14h30 – Wilson Carvalho

Quermesse: 15h

Trezena Solene: 18 h — Pe. Felipe Montecinos

Atração cultural: Jaqueline Mota — 19h

DIA 07/08 (QUARTA)

Missas: 7h, 12h e 16h

Terço: 8h

Missa Solene: 8h30 — Pe. Wagner Silva, EP

Quermesse: 14h

Atração cultural: 14h30 — Ramaiana

Trezena Solene: 18h — Pe. Cleiton Alencar

Atração cultural: Ramon Brito — 19h

DIA 08/08 (QUINTA)

Visita da Imagem de NS da Conceição

Missas: 7h, 12h e 16h

Terço: 8h

Missa Solene: 8h30 — Padre Gabriel Mota

Quermesse: 14h

Atração cultural: Dinho — 14h30

Trezena Solene: 18h – Padre Adilton Lopes

Atração cultural: Divina Face — 19h



DIA 09/08 (SEXTA)

Visita da imagem do Senhor do Bonfim

Missas: 7h e 12h

Terço: 8h

Missa Solene: 8h30 – Dom Dirceu de Oliveira Medeiros

Quermesse: 14h

Atração cultural: 14h30 – Daniel Sax

Procissão dos Arcos saindo da Igreja do Bonfim para o Santuário Santa Dulce dos Pobres: 17h – Banda da Polícia Militar e Ministério Dinamus

Trezena Solene: 18h – Padre Valson Sande



DIA 10/08 (SÁBADO)

Terço: 8h

Missa Solene: 8h30 – Padre Wilton Robson

Missas: 12h e 16h

Carreata: 14h (apresentação: Luanne) Atração: Denise, Américo e Edvaldo

Atração cultural: 14h30 – Catequese Musical

Quermesse: 14h

Trezena Solene: 18h – Padre Jaciel Bezerra

Atração cultural: Walmir Alencar – 19h



DIA 11/08 (DOMINGO)

Missas: 7h, 12h e 16h

Missa Solene: 8h30 – Padre Fernando Dias

Atração cultural: 14h30 – Hadron Kyrie

Quermesse: 14h

Trezena Solene: 18h – Dom Dorival Barreto Júnior

Atração cultural: Eliana Ribeiro – 19h

DIA 12/08 (SEGUNDA)

Missas: 7h e 12h

Terço: 8h

Missa Solene: 8h30 – Padre Eliomar Gomes

Quermesse: 14h

Procissão dos Nós, saindo do Santuário Santa Dulce dos Pobres para a Igreja do Bonfim: 15h - Eli Abel

Ofício Solene de I Vésperas da Festa de Santa Dulce dos Pobres – 17h

Trezena Solene: 18h – Dom Frei José Ruy G. Lopes

Atração: Padre Fábio de Melo – 20h