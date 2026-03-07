Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Paciente que perdeu movimentos após ser baleado em Salvador participa de tratamento com polilaminina

Procedimento realizado no Hospital Mater Dei Salvador utiliza enzima promissora em estudo clínico

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 7 de março de 2026 às 13:06

Paciente que perdeu movimentos após ser baleado em Salvador participa de tratamento com Polilaminina
Paciente que perdeu movimentos após ser baleado em Salvador participa de tratamento com Polilaminina Crédito: Stephanie Venâncio

O operador de logística Paulo Araújo, de 38 anos, é o segundo paciente da Bahia a receber um tratamento experimental com a enzima polilaminina, apontada por pesquisadores como uma das abordagens promissoras para lesões medulares agudas. O procedimento foi realizado no Hospital Mater Dei Salvador (HMDS), na pultima sexta-feira (6), e é o primeiro caso conduzido em um hospital privado do estado, dentro da pesquisa do protocolo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Paulo foi baleado ao sair do trabalho em Salvador. O projétil atingiu as costas e provocou uma lesão raquimedular completa na altura da vértebra T2, levando à perda dos movimentos do peito para baixo. Após conhecer o tratamento por meio de uma reportagem, ele entrou em contato com a farmacêutica responsável pela pesquisa e conseguiu se enquadrar no protocolo experimental, autorizado pela Anvisa e pelo laboratório que desenvolve a enzima.

“Quando fui atingido, perdi os movimentos do peito para baixo e pensei que nunca mais teria esperança de recuperação. Conhecer esse tratamento e conseguir participar do estudo reacendeu minha fé e minha vontade de lutar”, conta.

Polilaminina

Tatiana Coelho de Sampaio é um dos grandes nomes da ciência brasileira da atualidade por Reprodução: @diferentona / Instagram
Tatiana Sampaio por Divulgação
Polilaminina faz tetraplégicos recuperarem movimentos por Reprodução
Polilaminina faz tetraplégicos recuperarem movimentos por Reprodução
Polilaminina faz tetraplégicos recuperarem movimentos por Reprodução
Polilaminina faz tetraplégicos recuperarem movimentos por Reprodução
Polilaminina faz tetraplégicos recuperarem movimentos por Reprodução
Bruno conheceu ex-ginasta Lais Souza por Reprodução
1 de 8
Tatiana Coelho de Sampaio é um dos grandes nomes da ciência brasileira da atualidade por Reprodução: @diferentona / Instagram

Ele diz que vê no procedimento uma oportunidade não apenas pessoal, mas também de contribuir para o avanço da ciência. “Hoje tenho a oportunidade de ter esperança de voltar a ter movimentos. Creio que Deus está permitindo que novas portas se abram não só para mim, mas para muitas outras pessoas que enfrentam a mesma situação”, afirma.

Após a aplicação da enzima, o paciente seguirá acompanhamento médico e um programa específico de reabilitação. Os resultados serão monitorados ao longo dos próximos meses, período considerado crucial para avaliar possíveis respostas neurológicas ao tratamento.

Leia mais

Imagem - Além da polilaminina: conheça histórias de patentes baianas que podem mudar a saúde

Além da polilaminina: conheça histórias de patentes baianas que podem mudar a saúde

Imagem - Conheça Tatiana Sampaio, cientista da polilaminina exaltada por João Gomes

Conheça Tatiana Sampaio, cientista da polilaminina exaltada por João Gomes

Imagem - Polilaminina: o que é a injeção que está fazendo tetraplégicos voltarem a andar e por que ela não está disponível para todos

Polilaminina: o que é a injeção que está fazendo tetraplégicos voltarem a andar e por que ela não está disponível para todos

Tratamento experimental

O procedimento foi conduzido pelo neurocirurgião Marco Aurélio Brás de Lima, do Rio de Janeiro, e pelo cirurgião de coluna do HMDS Fabrício Guedes, com apoio de uma equipe multidisciplinar. “A aplicação da enzima foi feita diretamente na medula espinhal por meio de agulhas especiais posicionadas na região da lesão. Como o dano medular é extenso, realizamos a aplicação de forma fracionada em diferentes pontos da área afetada, com o objetivo de ampliar a distribuição da substância e favorecer o ambiente de regeneração neural”, explica o doutor Fabrício.

A expectativa é que, após a aplicação, o paciente passe por um processo de reabilitação intensiva com fisioterapia especializada, etapa considerada essencial para estimular possíveis ganhos funcionais. “Trata-se de uma abordagem ainda experimental, indicada especialmente para lesões medulares agudas, nas quais há maior potencial de resposta biológica ao tratamento. A proposta é criar condições mais favoráveis para que o sistema nervoso volte a estabelecer conexões”, afirma o especialista.

Tags:

Bahia Salvador Polilaminina

Mais recentes

Imagem - Governo da Bahia exonera tenente-coronel da PM que declarou apoio a ACM Neto no Carnaval

Governo da Bahia exonera tenente-coronel da PM que declarou apoio a ACM Neto no Carnaval
Imagem - Homem morre após ser baleado durante invasão a residência na Bahia

Homem morre após ser baleado durante invasão a residência na Bahia
Imagem - Ifba abre seleção com 200 vagas para cursos gratuitos à distância; saiba como participar

Ifba abre seleção com 200 vagas para cursos gratuitos à distância; saiba como participar

MAIS LIDAS

Imagem - Pastor morre após passar mal em motel acompanhado da amante; esposa vai ao local reconhecer o corpo
01

Pastor morre após passar mal em motel acompanhado da amante; esposa vai ao local reconhecer o corpo

Imagem - Pai busca criança errada em primeiro dia de creche e só percebe troca em casa, após ser avisado
02

Pai busca criança errada em primeiro dia de creche e só percebe troca em casa, após ser avisado

Imagem - Hoje (7 de março), o dia pede limites claros, conversas mais conscientes e decisões que preservem sua energia emocional
03

Hoje (7 de março), o dia pede limites claros, conversas mais conscientes e decisões que preservem sua energia emocional

Imagem - Saiba o que aconteceu com a cabeça de Antônio Conselheiro após a Guerra de Canudos
04

Saiba o que aconteceu com a cabeça de Antônio Conselheiro após a Guerra de Canudos