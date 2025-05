CELEBRAÇÃO

Paróquia da Vitória celebra aniversário de 70 anos do padre Luís Simões

Uma missa e um jantar em homenagem ao pároco foram realizados nesta segunda-feira (5)

A noite foi de celebração na Paróquia de Nossa Senhora da Vitória, em Salvador. O motivo era mais que especial, afinal era o aniversário de 70 anos do Padre Luís Simões, pároco da igreja. Uma missa foi celebrada no final da tarde e em seguida os presentes foram até o subsolo da igreja, onde realizaram um jantar em homenagem ao padre. Entre os convidados estava a empresária Rosário Magalhães.>

“Só tenho que agradecer pela minha vida e pela minha história. É um privilégio fazer o que gosta e gostar do que faz. Eu só agradeço a Deus por ter tanta gente ao meu lado, me ajudando e apoiando a igreja. Essas são relações construídas por muito tempo entre todos nós”, disse o padre Luís. >

Após a liturgia, os fiéis pararam para cumprimentar o padre e entregar presentes. No altar foram colocados cartazes feitos pelas crianças da Escola Municipal Paroquial da Vitoria, projeto mantido pela igreja. O carinho pelo padre é reforçado por aqueles que participam do dia a dia da paróquia, como a adminstradora de empresas Liliana Dumet, 55 anos. >

“É uma grande alegria celebrar mais um ano de vida de uma pessoa tão próxima que é pastor, orientador, conselheiro, amigo e pároco. Então, a gente costuma dizer que é uma bênção e um presente. Ele faz aniversário no mês de Maria e conseguimos enxergar na pessoa dele as virtudes de Nossa Senhora, como o serviço, a oração e a fé inabalável nos momentos de dificuldade”, falou. >

O Padre Luís Simões completou 41 anos de sacerdócio no último dia 22 de abril. Ele tomou posse como pároco da Paróquia de Nossa Senhora da Vitória no dia 8 de abril de 2002, após ser ordenado pelo então arcebispo de Salvador Dom Geraldo Majella. Antes, ele passou pelas paróquias de Nossa Senhora da Conceição, em Itapuã, e Nossa Senhora da Penha de França, na Ribeira. >

Inaugurada em 1981, o Centro Social de Saúde Esmeralda da Natividade está localizado no Largo da Vitória. De acordo com a paróquia, cerca de 2 mil pessoas são atendidas por mês no local, que conta com 15 especialidades médicas e odontológicas. Ao todo, a unidade já atendeu 800 mil soteropolitanos desde a sua fundação. O atendimento é gratuito.>

A Escola Municipal Paroquial da Vitória foi fundada na década de 1960 e está situada no prédio principal da igreja. A unidade atende 166 alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, com aulas em tempo integral. As crianças recebem alimentação completa durante a estadia na unidade. >