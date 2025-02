ENTENDA

Patinetes elétricos vão funcionar de maneira diferente no Carnaval

Modal virou "febre" em Salvador, sobretudo, na orla

Novo adepto do grupo de veículos da cidade, os patinetes elétricos, que virararam febre em Salvador, estão inclusos nas operações de transporte da capital para o Carnaval. O modal deve ser recolhido dos trechos inseridos no circuito da folia e remanejado para pontos próximos, mas com menor movimentação. >

A retirada já aconteceu em outras festas populares, como é o caso do Dia de Iemanjá, em 2 de fevereiro, quando os patinetes foram movidos para outras rotas no bairro. As equipes da JET, empresa responsável pelo serviço, e Secretaria de Mobilidade (Semob) estudam como vai ser o mapeamento dos veículos as regiões de Barra-Ondina e Campo Grande.>