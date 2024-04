POLUIÇÃO

Peixes aparecem mortos na margem do Dique do Tororó

Problema é comum nesta época do ano, informa Conder

Crédito: Peixes mortos no Dique

Após as chuvas que atingiram Salvador nesta semana, diversos peixes apareceram mortos nas margens do Dique do Tororó, um dos cartões-postais da capital baiana. Imagens mostram os animais já sem vida em meio à vegetação local.