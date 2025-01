VIOLÊNCIA

Pelo menos oito pessoas foram mortas em Salvador nas últimas 24 horas

Entre os crimes, está um triplo homicídio que aconteceu na noite de terça (21)

Monique Lobo

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 16:13

Um casal foi morto no Jardim Cruzeiro, na manhã desta quarta-feira (22) Crédito: Reprodução

O saldo da violência na capital baiana chegou a pelo menos oito assasinatos nas últimas 24 horas. Metade das mortes aconteceu na manhã desta quarta-feira (22) e a outra metade na noite de terça (21), incluindo um triplo homicídio.

Um casal de namorados foi morto no Jardim Cruzeiro, em Vila Ruy Barbosa, na Cidade Baixa. O crime aconteceu na manhã desta quarta e, de acordo com informações da TV Bahia, os mortos foram identificados como Moises Jesus Santos, 41 anos, e a namorada dele, de prenome Itamara.

O homem e a mulher estavam andando na Rua Resende Costa com sacolas de compras quando um homem a pé chegou e atirou nos dois, fugindo em seguida. Primeiro, o atirador atingiu o homem, que caiu morto no local. A mulher ainda tentou correr para um local que vendia coco, mas também foi atingida. A Polícia Civil (PC) ainda investiga as mortes.

Ainda na manhã desta quarta, outros dois homens foram mortos, ambos ainda não foram identificados, de acordo com informações do boletim da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). Um deles, foi assassinado por volta das 6h35 na Rua Ferreira Santos, na Federação. A outra vítima foi morta na Rua Ernesto Nazaré, no Jardim Santo Inácio, por volta das 4h35. A PC foi procurada para mais informações sobre essas duas ocorrências, mas ainda não respondeu.

Dois adolescentes e um jovem foram vítimas de um triplo homicídio que aconteceu por volta das 22h, dessa terça, na Baixa de Quintas. De acordo com informações iniciais, homens armados chegaram atirando na direção das vítimas, que estavam na Rua Desembargador Júlio de Brito e morreram no local, antes mesmo do socorro.

As vítimas foram identificadas como Caique Santos Costa e Vitória Gabriele Costa Cruz, ambos com 15 anos, e Railan Andrade Santos, de 18. De acordo com moradores que preferiram o anonimato, a sequência de disparos que atingiu os três se prolongou por cerca de dois minutos. “Foi muito tiro por volta de 22h, atiraram neles por dois minutos e a gente ouviu de casa. Eram rajadas mesmo, que pareciam aquelas das armas mais pesadas. A perícia saiu daqui com mais de 50 cápsulas que conseguiram pegar”, revelou.

Outro homicídio também foi registrado pela SSP-BA na noite de terça. O jovem Gabriel de Jesus Barbosa, de 27 anos, foi morto na Rua do Curió, em Periperi, às 18h40. A PC foi procurada para mais informações sobre a ocorrência, mas ainda não respondeu.