INVESTIGAÇÃO

PF deflagra operação contra grupo de milicianos de Feira de Santana

A medida foi autorizada pela 1ª Vara Criminal de Feira de Santana com a finalidade de aprofundar as investigações sobre o uso de armas de fogo de uso restrito por grupo criminoso atuante em Feira de Santana e região.

A ação foi em conjunto com o Ministério Público do Estado da Bahia, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (GAECO), com a Força Correcional Especial Integrada (Force) da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, e com a Receita Federal.