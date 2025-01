SALVADOR

Plano Inclinado Gonçalves só deve funcionar novamente na próxima semana

Previsão inicial era que o modal retornasse nesta terça-feira (21)

De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), técnicos da empresa responsável pela manutenção do Plano identificaram um problema em uma das peças do equipamento que estavam sendo substituídas durante a manutenção preventiva. Agora será necessária a suspensão do atendimento para que seja feito o serviço necessário na peça danificada.