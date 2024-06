TRÁFICO

Polícia apreende 39 kg de cocaína em casa alugada para refino de drogas em Itabuna

Segundo a PM, suspeitos são de outro estado do país

Policiais militares do 15º Batalhão apreenderam 39 kg de cocaína na cidade de Itabuna, na região sul do estado, durante a Operação Garra de Arquimedes, que aconteceu na tarde desta quinta-feira (20). Segundo informações levantadas, criminosos de outro estado alugaram uma casa para uso exclusivo de refino de drogas.

Após denúncias de tráfico de drogas chegarem ao conhecimento da Polícia Militar, as equipes intensificaram as abordagens no bairro Nossa Senhora das Graças.