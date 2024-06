SALVADOR

Polícia apreende mais de mil porções de drogas em Paripe

A operação começou por volta das 17h, na localidade do Alto da Torre. Os policiais faziam rondas quando foram informados por populares sobre a presença de traficantes armados. Com a chegada da polícia, os suspeitos fugiram, deixando para trás 300 pinos de cocaína, uma balança de precisão e cerca de 500 gramas de maconha.

As incursões continuaram e, por volta de 1h30, os militares entraram em confronto com homens armados no Alto da Bela Vista. Diante da resposta dos policiais, os suspeitos fugiram. Eles abandonaram duas balanças de precisão, munições, 776 pinos de cocaína, um saco de pasta base da mesma droga, 10 pinos e duas pedras de crack, 55 trouxinhas e três porções maiores de maconha, um rádio comunicador e uma câmera.