DESARME

Polícia Civil da Bahia inaugura nova unidade especializada

A Polícia Civil da Bahia inaugurou nesta sexta-feira (9) a Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme). A unidade é vinculada ao Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco) e tem o objetivo de criar uma relação direta com os mesmos setores afins da Polícia Federal e Exército Brasileiro.

As unidades, assim, devem unificar e aperfeiçoar os serviços de investigação que tem como premissa reprimir a circulação de armamento bélico ilegal e sua utilização por organizações criminosas.

“A Desarme chega como ferramenta de fortalecimento da Polícia Civil no enfrentamento ao crime organizado, em especial no que se refere à letalidade das armas, munições e explosivos”, pontua a Delegada-Geral da Polícia Civil”, Heloísa Brito.

O trabalho em conjunto envolve a troca de informações com as forças policiais a nível estadual, bem como interestadual. A Desarme vai funcionar no mesmo complexo onde hoje estão sediados o Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e o Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), em uma estrutura totalmente adaptada às suas demandas e necessidades.