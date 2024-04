OPERAÇÃO SAC

Polícia Civil desarticula esquema fraudulento em órgãos público estaduais

A mulher já foi funcionária terceirizada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), quando foi aprovada no Processo Seletivo Simplificado do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). Ela utilizava uma camisa preta com a identificação de perito técnico para ter acesso aos órgãos públicos. As investigações apontaram que a estelionatária já lesou mais de dez pessoas.