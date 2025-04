CLIMA TENSO

Policiais disparam balas de borracha contra manifestantes na Engomadeira

Protesto começou depois do enterro de jovem morta no bairro

Yan Inácio

Publicado em 14 de abril de 2025 às 20:07

Mobilização ainda está acontecendo no bairro Crédito: Reprodução/Redes sociais

A manifestação de moradores da Engomadeira pela morte de Luíza Silva dos Santos, de 19 anos, entrou em clima de tensão na noite desta segunda-feira (14). Após um protesto marcado por indignação sobre a ação policial, PMs dispararam balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo em direção aos manifestantes, que revidaram arremessando o que pareciam ser bombas na direção dos militares. >

Uma moradora que está presente no conflito disse que se abrigou em um supermercado próximo ao local. “Eu estou aqui no Atacadão, o povo está passando mal com o gás de pimenta, e eles estão jogando bomba dentro da Engomadeira toda, daqui eu estou vendo explosão”, relata. Ela também acrescenta que os policiais começaram a agir depois que parte da imprensa saiu do local.>

Imagens e vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que os militares atiram balas de borracha em direção à concentração dos manifestantes. Mais cedo, enquanto moradores e vizinhos paralisaram um trecho da Estrada das Barreiras, pessoas atearam fogo em entulhos e pneus e fecharam a entrada do bairro. A concentração do protesto se acumulou próxima ao local, onde o conflito entre policiais e moradores teve início. >

Antes da ofensiva dos PMs contra os moradores, o tenente-coronel Luciano Jorge disse à reportagem que não podia considerar o protesto “pacífico”. “A gente não pode dizer que são pessoas de bem estão nesse tipo de manifestação. Então, a polícia está aqui fazendo a presença para garantir o fluxo das pessoas, mas a comunidade está prejudicada”, declarou.>

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas que tomaram conta da entrada do bairro. Guarnições ainda estão presentes no local para deter o fogo. A Polícia Militar foi procurada para explicar o motivo do avanço contra os manifestantes mas não respondeu até o fechamento desta matéria.>

Essa é a segunda mobilização popular no bairro depois da morte de Luiza. No domingo (13), dia em que a jovem morreu, moradores fecharam um trecho da Estrada das Barreiras e também atearam fogo em objetos na via. Policiais e bombeiros militares foram acionados para atuar, e o tráfego foi liberado no início da noite. >