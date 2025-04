'BALA PERDIDA'

Moradores protestam contra a PM após enterro de jovem morta na Engomadeira: ‘Assassinos’

Luiza Silva dos Santos morreu após ação policial, no domingo (13), e foi velada nesta segunda (14)

A passeata saiu da Estrada das Barreiras, na altura do Atakarejo, e seguiu em direção à entrada do bairro onde Luíza foi morta. Os manifestantes caminharam por volta de 500 metros em protesto contra a violência policial na comunidade.>

Familiares e amigos acusam a Polícia Militar (PM) de ser responsável pela morte da estudante. Luíza voltava da casa de uma amiga, quando foi atingida por dois disparos na barriga . Policiais militares faziam uma abordagem no momento dos tiros. “Era uma menina de respeito e filha única, toda vez é isso, eles só chegam atirando”, desabafou uma vizinha que estava no protesto e não quis se identificar.>

Com os ânimos acirrados por conta da perda, os moradores discutiram com policiais que estavam escoltando a ação. Aos gritos de “Queremos Justiça”, ”Assassinos” e “Despreparados”, eles se concentraram na entrada do bairro, onde algumas pessoas incendiaram entulho e impossibilitaram a entrada na comunidade.>