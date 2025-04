SEGURANÇA PÚBLICA

'Estamos aqui por causa do braço do estado violento': diz tio em despedida de jovem morta na Engomadeira

Enterro teve a presença de centenas de vizinhos, amigos e familiares

A jovem Luiza Silva dos Santos foi enterrada na tarde desta segunda-feira (14), no Cemitério da Ordem Terceira de São Francisco, na Quinta dos Lázaros. A estudante de 19 anos morreu durante uma ação policial na Engomadeira , no último domingo (13), após ser atingida por uma bala perdida na barriga quando estava a 20 metros da própria casa . >

A cerimônia, que teve a presença de centenas de pessoas, foi marcada por comoção e protesto. O tio de Luiza, Antônio Carlos, acusou os PMs de serem os responsáveis por atingir a moça. “Hoje estamos aqui, diante do corpo dela, por causa do braço do estado violento que chega nas comunidades para matar os jovens”.>