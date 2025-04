CÂMERAS CORPORAIS

'Essa guarnição não usa câmera', diz tenente-coronel da polícia militar sobre PMs que estavam na ação que matou jovem

Fala foi feita durante protestos pela morte de Luiza Silva dos Santos, de 19 anos

Depois da morte da jovem Luíza Silva dos Santos, de 19 anos, após ação policial na Engomadeira neste domingo (13), o tenente-coronel Luciano Jorge, comandante da 23ª CIPM/Tancredo Neves, que engloba a localidade, disse que os policiais da equipe que estava presente no momento do incidente não usam câmeras de segurança nos uniformes. >

“A equipe da ação que acabou com a jovem morta é o que chamamos de PETO (Pelotão de Emprego Tático Operacional da Polícia Militar da Bahia), que atua em situações mais críticas e não faz uso do equipamento”, disse a fonte anônima.>

O tenente-coronel ainda afirmou que durante a abordagem houve revide de criminosos que estariam no local. “Segundo a versão dos policiais, eles me asseguraram que houve resistência. Normalmente a guarnição não encontra homens armados ao chegar naquele ponto. Significa que quem estava fazendo a observação da movimentação policial não sinalizou a aproximação da polícia”, disse.>

Ele também confirmou que os PMs envolvidos na ação foram ouvidos na noite de ontem e que as armas que usavam foram apreendidas para a realização da perícia. As investigações são conduzidas pela Polícia Civil e agora buscam a origem dos disparos que atingiram a vítima. >

Luíza Silva dos Santos voltava da casa de uma amiga por volta das 16h40 do domingo, quando foi surpreendida por dois disparos no abdômen. No momento do incidente, os PMs levaram a jovem para o hospital, mas ela não resistiu. A família acusa a polícia pela morte de Luíza. >