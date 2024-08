VIOLÊNCIA

Policial civil é baleado durante tentativa de assalto em Feira de Santana

Crime aconteceu no Jardim Cruzeiro. Suspeito foi preso horas após o crime

Um investigador da Polícia Civil foi baleado durante uma tentativa de assalto, em Feira de Santana, na noite de sexta-feira (9). O crime aconteceu no bairro Jardim Cruzeiro.

Segundo informações da Polícia Civil, um dos autores do crime foi preso em flagrante por equipes da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira de Santana), na madrugada deste sábado (10).

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais militares da 66ª CIPM foram acionados para averiguar uma ocorrência envolvendo tentativa de homicídio a um policial civil. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram a informação. O policial foi socorrido para o Hospital Clériston Andrade. Não há informações sobre o seu estado de saúde e nem se algo foi roubado do investigador.

A Polícia Civil iniciou as investigações logo após o crime e, com apoio da Polícia Militar, passou a realizar diligências para localizar o suspeito. Com ele, foram encontrados 210 pinos e uma pedra de cocaína, uma pedra de crack, um carregador longo de munições, 14 munições calibre 9mm, duas balanças de precisão, duas balaclavas, um chapéu camuflado e uma gandola camuflada.