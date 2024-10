VERÃO 2024/25

Prazo para cadastro de ambulantes em festas populares de Salvador termina nesta quinta (10)

Até o momento, 28.912 pessoas se cadastraram no processo iniciado no dia 11 de setembro. Destes, 7.619 se inscreveram para atuar no Carnaval; 5.189 para o Festival Virada; 5.159 para o Pré-Carnaval; 4.371 para a Festa de Iemanjá; 4.159 na Lavagem do Bonfim; e 2.415 para a Lavagem do Bonfim. Desse montante, 2.870 ambulantes realizaram o cadastro com o auxílio das Prefeituras-Bairro.