Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Precatórios do Fundef: como cálculo é feito e por que abono extraordinário é menor

Pagamentos foram feitos pelo Governo do Estado nesta quinta-feira (2)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 13:30

Aulas na Rede Estadual da Bahia serão retomadas no dia 10: confira o Calendário Escolar 2025
Rede estadual  Crédito: Amanda Chung

O pagamento da quarta parcela dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) e do Abono Extraordinário começou a ser realizado nesta quinta-feira (2). A Associação Classista de Educação e Esporte da Bahia (Aceb) responde às principais dúvidas dos professores, incluindo como os cálculos dos abonos são feitos. Confira abaixo:

O que são os precatórios do Fundef?

Os precatórios do Fundef são valores reconhecidos judicialmente que a União deve aos estados e municípios por repasses feitos de forma incorreta do antigo Fundef, referentes ao período de 1998 a 2006. Esses recursos entram nas contas estaduais e devem ser aplicados em ações de valorização da educação e do magistério.

Rede estadual de ensino

Farda antiga da rede estadual por Divulgação
Aulas na Rede Estadual da Bahia serão retomadas no dia 10: confira o Calendário Escolar 2025 por Amanda Chung
Matrícula de alunos da rede estadual vai começar por Joseane Rodrigues/Divulgação
Alunos da rede estadual de ensino por Ascom/Sec
Renovação da matrícula na rede estadual foi prorrogada por SEC/Divulgação
1 de 5
Farda antiga da rede estadual por Divulgação

Quais são as parcelas? (Bahia, 2025)

  • Abono Extraordinário (valor fixo definido em lei)

40 horas: R$ 1.881,72

20 horas: R$ 941,86

Este abono é de caráter indenizatório: não se incorpora ao vencimento nem gera reflexos para aposentadoria.

  • Abono Convencional (rateio proporcional mês a mês)

40 horas: R$ 85,37 por mês trabalhado

20 horas: R$ 42,69 por mês trabalhado

Leia mais

Imagem - Abono extraordinário e precatórios do Fundef são pagos nesta quinta (2); veja quem tem direito

Abono extraordinário e precatórios do Fundef são pagos nesta quinta (2); veja quem tem direito

Imagem - Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação

Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação

Como calcular?

  • Identifique o número de meses trabalhados no período de 1998 a 2006.

  • Multiplique pelo valor de referência da sua jornada.

  • Se houver períodos com jornadas diferentes (parte 20h, parte 40h), calcule separado e depois some.

Fórmulas:

40h: 85,37 × nº de meses em 40h

20h: 42,69 × nº de meses em 20h

Prazo e forma de pagamento

O governo estadual anunciou calendário específico. Consulte o portal da Secretaria da Educação ou contracheque para confirmar datas.

Natureza do pagamento

O Abono Extraordinário não se incorpora ao salário. Já o Abono Convencional é calculado com base no tempo de serviço no Fundef.

Herdeiros

Há previsão para pagamento a herdeiros mediante habilitação documental.

Quem tem direito?

Abono Convencional (rateio proporcional): somente quem trabalhou no período de 1998 a 2006, com cálculo proporcional à jornada e aos meses reconhecidos.

Abono Extraordinário 2025: a lei estadual determinou o pagamento a um universo mais amplo, incluindo profissionais ativos, inativos e herdeiros habilitados em folha até agosto de 2025.

Leia mais

Imagem - Abono extraordinário e precatórios do Fundef são pagos nesta quinta (2); veja quem tem direito

Abono extraordinário e precatórios do Fundef são pagos nesta quinta (2); veja quem tem direito

Imagem - Governador adia pagamento do abono dos precatórios aos professores; educadores criticam

Governador adia pagamento do abono dos precatórios aos professores; educadores criticam

Imagem - Abono extraordinário dos precatórios é sancionado; veja quanto cada professor vai ganhar

Abono extraordinário dos precatórios é sancionado; veja quanto cada professor vai ganhar

Mais recentes

Imagem - Homem é preso após confessar ter matado amigas em Simões Filho

Homem é preso após confessar ter matado amigas em Simões Filho
Imagem - Abono extraordinário e precatórios do Fundef são pagos nesta quinta (2); veja quem tem direito

Abono extraordinário e precatórios do Fundef são pagos nesta quinta (2); veja quem tem direito
Imagem - Golpe em idosos: operação mira esquema de fraudes em empréstimos consignados na Bahia

Golpe em idosos: operação mira esquema de fraudes em empréstimos consignados na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Carlinhos de Jesus levanta da cadeira de rodas e surpreende em dança
01

Carlinhos de Jesus levanta da cadeira de rodas e surpreende em dança

Imagem - Homem é preso após confessar ter matado amigas em Simões Filho
02

Homem é preso após confessar ter matado amigas em Simões Filho

Imagem - Abono extraordinário e precatórios do Fundef são pagos nesta quinta (2); veja quem tem direito
03

Abono extraordinário e precatórios do Fundef são pagos nesta quinta (2); veja quem tem direito

Imagem - Milton Nascimento é diagnosticado com demência
04

Milton Nascimento é diagnosticado com demência