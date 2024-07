COMBUSTÍVEL

Preço da gasolina chega a R$ 6,90 em Salvador; confira preços

Motoristas reclamam de aumento, mas Acelen negou alta e ressaltou que houve uma redução para as distribuidoras na última semana

O preço da gasolina comum em Salvador já chega a R$ 6,90. A cobrança foi registrada no Posto Bahia de Todos os Santos, no Comércio, e acontece em meio a reclamações de motoristas de que o valor do combustível aumentou desde a segunda-feira (22) na capital baiana.